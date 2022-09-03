«Челси» обыграл «Вест Хэм» в огненной концовке

«Челси» продолжает мучиться на старте сезона в Премьер-лиге. В матче с «Вест Хэмом» «синие» неустанно контролировали мяч, что никак не отображалось на количестве созданных моментов, их было откровенно мало. Кристиан Пулишич после рикошета едва не открыл счет, но мяч полетел рядом с каркасом. В ответ Пабло Форнальс пытался перебросить голкипера, минимальный промах. В середине второго тайма гости подали порцию угловых, и в сумбуре у ворот Майкл Антонио протолкнул мяч в сетку - 0:1. Фаворит отыгрался после удара Бена Чилуэлла с острейшего угла между ног голкиперу - 1:1. В концовке пошел открытый футбол. Максвелл Корне в контратаке запустил мяч в каркас ворот. В ответном выпаде прострел Чилуэлла замкнул Кай Хаверц, но гости ушли от поражения после удара Корне по пустым воротам. Но там было столкновение с голкипером, и было принято решение отменить гол.