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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» обыграл «Вест Хэм» в огненной концовке

 
03 Сентября 2022 • 18:58 Комментировать (1)
Челси
2:1
Вест Хэм
окончен

«Челси» продолжает мучиться на старте сезона в Премьер-лиге. В матче с «Вест Хэмом» «синие» неустанно контролировали мяч, что никак не отображалось на количестве созданных моментов, их было откровенно мало. Кристиан Пулишич после рикошета едва не открыл счет, но мяч полетел рядом с каркасом. В ответ Пабло Форнальс пытался перебросить голкипера, минимальный промах. В середине второго тайма гости подали порцию угловых, и в сумбуре у ворот Майкл Антонио протолкнул мяч в сетку - 0:1. Фаворит отыгрался после удара Бена Чилуэлла с острейшего угла  между ног голкиперу - 1:1. В концовке пошел открытый футбол. Максвелл Корне в контратаке запустил мяч в каркас ворот. В ответном выпаде прострел Чилуэлла замкнул Кай Хаверц, но гости ушли от поражения после удара Корне по пустым воротам. Но там было столкновение с голкипером, и было принято решение отменить гол.

Протокол игры  
Челси2:1Вест Хэм
  63'Антонио Майкл (0:1)
(1:1) Чилуэлл Бен76'  
(2:1) Хаверц Кай88'  
Менди ЭдуарФофана УэслиСилва ТьягоКулибали КалидуДжеймс Рис II  54'Кукурелья Марк  36' 72' (Хаверц Кай ( 72') Галлахер Конор 60' (Броя Армандо ( 60') Лофтус-Чик Рубен  9' 83' (Жоржиньо II ( 83') Ковачич Матео 72' (Чилуэлл Бен ( 72') Пулишич Кристиан 60' (Маунт Мэйсон ( 60') Стерлинг Рахим
Запасные: Аспиликуэта СесарЗиеш ХакимЧалоба ТревоАррисабалага Кепа
Фабьянски ЛукашЦоуфал ВладимирКерер Тило  90'Зума КуртЭмерсон ПалмиериСоучек ТомашРайс ДекланБоуэн ДжарродПакета Лукас 83' (Огбонна Анджело ( 83') Форнальс Пабло 86' (Корне Максвелл ( 86') Антонио Майкл  55' 74' (Бенрахма Саид ( 74')
Запасные: Лансини МануэльСкамакка ДжанлукаКовентри КонорАреола АльфонсДаунс ФлиннРэндолф Даррен
03 сентября. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Челси Вест Хэм
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
03 Сентября 2022 в 19:20
Пенсы молодцы подтянулись к лидерам, хорошо было бы продолжать в этом ритме...
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окончен Эвертон 0:0 Ливерпуль 7.40 4.90 1.40
окончен Брентфорд 5:2 Лидс
окончен Вулверхэмптон 1:0 Саутгемптон 2.18 3.40 3.35
окончен Ноттингем Форест 2:3 Борнмут 2.00 3.50 3.80
окончен Челси 2:1 Вест Хэм 1.50 4.40 6.10
окончен Тоттенхэм 2:1 Фулхэм 1.48 4.50 6.50
окончен Ньюкасл 0:0 Кристал Пэлас 2.00 3.45 3.80
03.09  19:30 Астон Вилла ... Манчестер Сити 8.00 5.40 1.35
04.09  16:00 Брайтон ... Лестер 1.85 3.60 4.30
04.09  18:30 Манчестер Юнайтед ... Арсенал 2.55 3.55 2.65
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