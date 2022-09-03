Тухель рассказал, когда дебютирует Обамеянг в составе «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, когда новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг сможет выйти на поле.

Специалист допустил участие форварда в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо», который состоится уже во вторник, 6 сентября.

«Он попробует сыграть с маской. Может, он выйдет во вторник, когда «Челси» сыграет в Загребе, но это очень скоро, так что, скорее всего через неделю, в матче против «Фулхэма», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Свой следующий матч лондонцы проведут сегодня, 3 сентября, против «Вест Хэма». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.