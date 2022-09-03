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Тухель рассказал, когда дебютирует Обамеянг в составе «Челси»

 
03 Сентября 2022 • 15:33 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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Через 0 ч. 25 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, когда новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг сможет выйти на поле.

Специалист допустил участие форварда в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против загребского «Динамо», который состоится уже во вторник, 6 сентября.

«Он попробует сыграть с маской. Может, он выйдет во вторник, когда «Челси» сыграет в Загребе, но это очень скоро, так что, скорее всего через неделю, в матче против «Фулхэма», — приводит слова Тухеля Sky Sports.

Свой следующий матч лондонцы проведут сегодня, 3 сентября, против «Вест Хэма». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Пьер-Эмерик Обамеянг
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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