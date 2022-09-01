Защитник «Челси» Маркос Алонсо прибыл в Мадрид на фоне слухов о переходе в «Барселону». Журналисты издания El Chiringuito попытались узнать у футболиста о целях визита в столицу Испании. Маркос заявил, что приехал ради того, чтобы повидаться с семьёй.

Напомним, «Челси» и «Барселона» пока не согласовали трансфер Маркоса Алонсо. «Синие» пытаются включить испанца в сделку по Пьеру-Эмерику и Обамеянгу, но стороны пока не могут договориться.

Алонсо не провёл ни одного матча за «Челси» в новом сезоне Английской премьер-лиги. Футболист мог перейти в «Интер», но в итоге отказался от этой возможности, так как хотел только в «Барселону».