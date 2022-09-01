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Алонсо прибыл в Мадрид на фоне слухов о переходе в «Барселону»

 
01 Сентября 2022 • 09:33 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Защитник «Челси» Маркос Алонсо прибыл в Мадрид на фоне слухов о переходе в «Барселону». Журналисты издания El Chiringuito попытались узнать у футболиста о целях визита в столицу Испании. Маркос заявил, что приехал ради того, чтобы повидаться с семьёй.

Напомним, «Челси» и «Барселона» пока не согласовали трансфер Маркоса Алонсо. «Синие» пытаются включить испанца в сделку по Пьеру-Эмерику и Обамеянгу, но стороны пока не могут договориться.

Алонсо не провёл ни одного матча за «Челси» в новом сезоне Английской премьер-лиги. Футболист мог перейти в «Интер», но в итоге отказался от этой возможности, так как хотел только в «Барселону».

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Челси Барселона Маркос Алонсо Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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