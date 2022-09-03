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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Силва: «У клуба много новичков, нам нужно найти автоматизм»

 
03 Сентября 2022 • 14:11 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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Через 1 ч. 56 мин.

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о причинах, по которым «Челси» испытывает проблемы в обороне. Напомним, что «синие» пропустили 8 мячей в стартовых 5 турах Английской премьер-лиги.

«Нам нужно работать в защите, клуб приобрёл много новичков. Нас покинули Рюдигер и Кристенсен. Если вы наблюдали за игрой в прошлом сезоне, то могли заметить уровень сыгранности. Нам нужно найти автоматизм с новыми игроками», – сказал Силва в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что «Челси» больше всех этим летом потратил на трансферном рынке. «Синие» выложили за новичков сумму в районе 280 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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