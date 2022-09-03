Силва: «У клуба много новичков, нам нужно найти автоматизм»

Защитник «Челси» Тьяго Силва рассказал о причинах, по которым «Челси» испытывает проблемы в обороне. Напомним, что «синие» пропустили 8 мячей в стартовых 5 турах Английской премьер-лиги.

«Нам нужно работать в защите, клуб приобрёл много новичков. Нас покинули Рюдигер и Кристенсен. Если вы наблюдали за игрой в прошлом сезоне, то могли заметить уровень сыгранности. Нам нужно найти автоматизм с новыми игроками», – сказал Силва в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что «Челси» больше всех этим летом потратил на трансферном рынке. «Синие» выложили за новичков сумму в районе 280 миллионов евро.