Романо: «Челси» и «Барселона» договорились по обмену Обамеянга на Алонсо»

Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что «Челси» и «Барселона» договорились по обмену Пьера-Эмерика Обамеянга на Маркоса Алонсо. По информации от источника, «синие» возьмут габонца с доплатой в 12 миллионов евро.

В 16:15 по московскому времени Обамеянг должен вылететь в Лондон на медобследование. Нападающий является приоритетным вариантом для главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Напомним, что Обамеянг в прошлом сезоне забил 11 голов в чемпионате Испании за полгода. Игрок ранее выступал в Английской премьер-лиге за лондонский «Арсенал», в составе которого в 2020 году выиграл Кубок Англии.