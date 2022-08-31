«Челси» может отказаться от трансфера Обамеянга из-за сломанной челюсти

«Челси» сомневается в трансфере нападающего «Барселоны» Пьера-Эмерика Обамеянга по причине того, что габонец пропустит минимум две недели из-за перелома челюсти. Об этом сообщает издание The Athletic.

Напомним, что пару дней назад Обамеянга ограбили и избили в собственном доме. Из-за перелома челюсти нападающий выбыл из строя минимум на две недели. Этот факт смущает «Челси», который пока отказывается платить требуемые 23 миллиона евро.

«Челси» и «Барселона» ведут интенсивные переговоры по трансферу. Сделка может быть заключена, если одна из сторон пойдёт на компромисс.