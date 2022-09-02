Обамеянг – о своём трансфере в «Челси»: «Уверен, вместе мы добьёмся больших вещей»

Новичок «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг уверен, что ему удастся добиться успеха в команде Томаса Тухеля. Напомним, что габонец перебрался к «пенсионерам» за 12 миллионов евро из каталонской «Барселоны».

«Давайте начнём. Уверен, вместе мы добьёмся больших вещей. Я отдам всего себя ради того, чтобы помочь команде. Вперёд, «синие»!», – сказал Обамеянг в интервью официальному сайту «Челси».

Напомним, что Обамеянг до февраля этого года выступал за лондонский «Арсенал». Габонец был капитаном «канониров», но затем покинул клуб из-за конфликта с главным тренером Микелем Артетой.