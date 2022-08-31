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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» предложил 50 млн евро за мексиканского полузащитника

 
31 Августа 2022 • 22:41 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Центральный полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Лондонский гранд испытывает проблемы в средней линии, в связи с чем вознамерился в срочном порядке укрепить состав 24-летним опорным хавбеком сборной Мексики. Согласно информации инсайдера Экрема Конура, «Челси» предложил амстердамскому «Аяксу» порядка 50 млн евро.

Эдсон Альварес отыграл 107 матчей за «Аякс» с момента перехода в стан самого титулованного клуба Голландии в 2019 году. На счету полузащитника девять голов и пять результативных передач во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 22 млн евро.

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Челси Аякс Эдсон Альварес Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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