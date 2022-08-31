«Челси» предложил 50 млн евро за мексиканского полузащитника

Центральный полузащитник «Аякса» Эдсон Альварес может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

Лондонский гранд испытывает проблемы в средней линии, в связи с чем вознамерился в срочном порядке укрепить состав 24-летним опорным хавбеком сборной Мексики. Согласно информации инсайдера Экрема Конура, «Челси» предложил амстердамскому «Аяксу» порядка 50 млн евро.

Эдсон Альварес отыграл 107 матчей за «Аякс» с момента перехода в стан самого титулованного клуба Голландии в 2019 году. На счету полузащитника девять голов и пять результативных передач во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость Альвареса в 22 млн евро.