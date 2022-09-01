Защитник «РБ Лейпцига» Йошко Гвардиол продлил контракт с немецким клубом до 2027 года. Об этом «быки» официально объявили на своём сайте.

Инсайдер Фабрицио Романо также добавляет, что вчера «РБ Лейпциг» отклонил предложение по Гвардиолу в размере 90 миллионов евро от лондонского «Челси». Времени на переговоры по трансферу 20-летнего защитника уже почти не осталось, поэтому «синие» хотят возобновить свои попытки в январе.

Гвардиол успел провести за «РБ Лейпциг» всего один сезон. Ранее хорват выступал на родине в составе загребского «Динамо».

Этим летом также появлялись слухи, что Гвардиол также интересен «Манчестер Сити».