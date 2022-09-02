Тухель: «Закарие ещё нужно получить разрешение на работу»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал трансфер Дениса Закарии, который перебрался на «Стэмфорд Бридж» на правах аренды с правом выкупа из туринского «Ювентуса».

«Денис – отличный игрок. Ему ещё нужно получить разрешение на работу. Мы надеемся, что ко вторнику он будет готов», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что Закария перешёл в туринский «Ювентус» зимой этого года из мёнхенгладбахской «Боруссии», когда у футболиста оставалось всего несколько месяцев по контракту.

По окончанию сезоне «Челси» может выкупить Закарию за 30 миллионов евро. За саму аренду «синие» заплатят три миллиона.