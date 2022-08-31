Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба перешёл в «Рединг» на правах годичной аренды.

Напомним, что Баба стал игроком лондонского клуба летом 2015 года после перехода из немецкого «Аугсбурга» за 26 миллионов евро. Всего в составе «синих» ганец провёл 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами. Последние шесть лет Баба выступал на правах аренды за такие клубы, как «Шальке 04», «ПАОК», «Рединг» и «Мальорка».

В минувшем розыгрыше Чемпионшипа защитник провёл за «Рединг» 29 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока сборной Ганы в 2,2 миллиона евро.