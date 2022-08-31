Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Челси» Баба отправился в очередную аренду официально

 
31 Августа 2022 • 15:18 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
03.09 17:00

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба перешёл в «Рединг» на правах годичной аренды.

Напомним, что Баба стал игроком лондонского клуба летом 2015 года после перехода из немецкого «Аугсбурга» за 26 миллионов евро. Всего в составе «синих» ганец провёл 23 матча, отметившись в них двумя результативными передачами. Последние шесть лет Баба выступал на правах аренды за такие клубы, как «Шальке 04», «ПАОК», «Рединг» и «Мальорка».

В минувшем розыгрыше Чемпионшипа защитник провёл за «Рединг» 29 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего игрока сборной Ганы в 2,2 миллиона евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Рединг Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Абдул Рахман Баба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
16:08 · Англия. Премьер-лига
Фофана — о «Челси»: «Этот клуб был моей мечтой»
15:56 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» близок к трансферу полузащитника «Арсенала»
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о переходе Фофана 3 официально
15:25 · Англия. Премьер-лига
На Гакпо появился ещё один претендент из АПЛ
15:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Челси» Баба отправился в очередную аренду официально
15:03 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Думаю, Антони и Дубравка – последние трансферы «МЮ» в это окно»
15:01 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг подтвердил, что Роналду остаётся 2
14:42 · Англия. Премьер-лига
Осимхена не будет в «МЮ»
14:35 · Англия. Премьер-лига
В «Наполи» исключили возможность подписания Роналду
14:27 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» согласовал трансфер защитника «ПСЖ»
14:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» использует сломанную челюсть Обамеянга в ходе переговоров с «Барселоной» 3 слухи
14:04 · Англия. Премьер-лига
Джеймс ещё не решил, хочет ли перейти в «Тоттенхэм»
13:56 · Англия. Премьер-лига
Гарнер обойдётся «Эвертону» в 20 миллионов евро
13:41 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва не покинет «Манчестер Сити» этим летом
13:39 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» даже не связывался с «Шахтёром» по трансферу Мудрика
Все новости
Рекомендуем