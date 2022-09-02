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Маркос Алонсо официально представлен в качестве новичка «Барселоны» официально

 
02 Сентября 2022 • 20:33 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
1 1.50 X 4.40 2 6.10
Через 18 ч. 46 мин.

Левый защитник Маркос Алонсо официально стал футболистом «Барселоны».

31-летний испанец предварительно расторг контракт с «Челси», чтобы беспрепятственно перебраться в новый клуб. Теперь «Барселона» подтвердила прибытие латераля, который уже примерил тренировочную форму каталонцев.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил, что клуб успеет оформить все необходимые документы, чтобы зарегистрировать новичка до конца дня.

Маркос Алонсо выступал за «Челси» с лета 2016 года. На его счету 29 забитых мячей и 23 результативные передачи в 212 поединках за лондонцев во всех турнирах.

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