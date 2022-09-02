Обамеянг взял 9-й номер в «Челси»

Пьер-Эмерик Обамеянг взял себе 9-й номер в лондонском «Челси». Напомним, что габонский нападающий перешёл из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро. В обратном направлении на «Камп Ноу» последовал защитник Маркос Алонсо.

9-й номер считается проклятым в «Челси». Ранее эту цифру на спине носили такие футболисты, как Фернандо Торрес, Радамель Фалькао, Алешандре Пато, Ромелу Лукаку, Эрнан Креспо и Гонсало Игуаин – все перечисленные так и не смогли заиграть на «Стэмфорд Бридж».

Обамеянг ранее выступал за другой лондонский клуб – «Арсенал». В «Челси» габонец воссоединился с Томасом Тухелем, с которым работал в дортмундской «Боруссии».