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Обамеянг взял 9-й номер в «Челси»

 
02 Сентября 2022 • 09:30 Комментировать (1)
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

Пьер-Эмерик Обамеянг взял себе 9-й номер в лондонском «Челси». Напомним, что габонский нападающий перешёл из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро. В обратном направлении на «Камп Ноу» последовал защитник Маркос Алонсо.

9-й номер считается проклятым в «Челси». Ранее эту цифру на спине носили такие футболисты, как Фернандо Торрес, Радамель Фалькао, Алешандре Пато, Ромелу Лукаку, Эрнан Креспо и Гонсало Игуаин – все перечисленные так и не смогли заиграть на «Стэмфорд Бридж».

Обамеянг ранее выступал за другой лондонский клуб – «Арсенал». В «Челси» габонец воссоединился с Томасом Тухелем, с которым работал в дортмундской «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Пьер-Эмерик Обамеянг
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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Комментарии (1)
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LMI
02 Сентября 2022 в 10:07
Плохо
По окончании ТО результат для Арсенала оказался не утешителен. Состав так и остался чуть выше среднего, но далек от сильного
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