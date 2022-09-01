Обамеянг дал интервью перед трансфером в «Челси»

В ночь на пятницу в Европе закрывается трансферное окно, и пока неизвестно, успеют ли «Барселона» и «Челси» произвести обмен игроками Пьером-Эмериком Обамеянгом и Маркосом Алонсо.

В эти минуты форвард находится в Лондоне по пути на медосмотр. Репортер Sky Sports взял у габонца короткое интервью.

- Я вернулся, - заявил футболист.

- Снова свяжешься с Тухелем?

- Было бы круто.

- Считаешь, можешь многое предложить?

- Да, уверен в этом.

33-летний футболист пересекался с тренером «Челси» Томасом Тухелем в дортмундской «Боруссии», где играл с 2013 по 2018 год. Трансферная стоимость Обамеянга оценивается в 18 млн евро.