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Обамеянг дал интервью перед трансфером в «Челси»

 
01 Сентября 2022 • 22:37 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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03.09 17:00

В ночь на пятницу в Европе закрывается трансферное окно, и пока неизвестно, успеют ли «Барселона» и «Челси» произвести обмен игроками Пьером-Эмериком Обамеянгом и Маркосом Алонсо.

В эти минуты форвард находится в Лондоне по пути на медосмотр. Репортер Sky Sports взял у  габонца короткое интервью.

- Я вернулся, - заявил футболист.

- Снова свяжешься с Тухелем?

- Было бы круто.

- Считаешь, можешь многое предложить?

- Да, уверен в этом.

33-летний футболист пересекался с тренером «Челси» Томасом Тухелем в дортмундской «Боруссии», где играл с 2013 по 2018 год. Трансферная стоимость Обамеянга оценивается в 18 млн евро.

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Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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