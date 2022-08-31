Тухель: «Соперникам многого не надо, чтобы обыграть «Челси»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель обеспокоен результатами своей команды на старте сезона. Напомним, что в 5 турах «синие» смогли набрать всего 7 очков. Вчера «Челси» уступил на выезде «Саутгемптону» 1:2.

«Соперникам многого не надо, чтобы обыграть «Челси». Не знаю, правильно ли тут слово «обеспокоен». Нам нужно быть жёстче, ведь если мы будем так играть в обороне, у нас не получится победить на выезде в матче АПЛ», – заявил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, что в следующем туре «Челси» предстоит сыграть с «Вест Хэмом». За 4 матча АПЛ команда Дэвида Мойеса забила всего один гол в Английской премьер-лиге.