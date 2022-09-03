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Тухель – об уходе Гилмора: «Он подавал для нас большие надежды»

 
03 Сентября 2022 • 11:10 Комментировать
Челси
...
Вест Хэм
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Через 5 ч. 1 мин.

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал уход полузащитника Билли Гилмора в «Брайтон». Напомним, что шотландский хавбек пополнил ряды «чаек» в дедлайн за 10 миллионов евро.

«Он подавал для нас большие надежды. Первые полгода моей работы в «Челси» он довольно часто выходил на поле. Ему не повезло в прошлом сезоне с «Норвичем». Сейчас ему нужен был новый вызов», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Гилмор дебютировал за «Челси» в 2019 году под руководством Фрэнка Лэмпарда. Шотландец за свои годы на «Стэмфорд Бридж» выиграл Лигу чемпионов.

В прошлом сезоне игрок выступал в аренде за «Норвич».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Брайтон Билли Гилмор
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ЧЕЛСИ ВЕСТ ХЭМ
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