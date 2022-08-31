«Барселона» отклонила предложение «Челси» по Обамеянгу

«Барселона» и «Челси» по-прежнему не могут договориться об условиях перехода нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Руководство лондонцев предложило за 33-летнего форварда 15 млн евро и левого защитника Маркоса Алоносо, которого давно пытается подписать «Барселона», однако каталонцы отвергли данную сделку, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. При этом известно, что переговоры ещё не закончены: совсем скоро «Челси» вернётся с новым предложением по габонцу.

Как сообщалось ранее, «Барселона» намерена выручить от продажи Пьер-Эмерика Обамеянга не менее 25 млн евро. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 млн евро.