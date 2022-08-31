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Тухель вновь отказался от Роналду

 
31 Августа 2022 • 12:01 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.07
01.09 22:00

Главный тренер «Челси» вновь отказался от услуг нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По информации от The Athletic, агент португальца Жорже Мендеш снова предложил своего клиента «синим», но принимающий решение Тухель был непреклонен в своей позиции.

Напомним, что Роналду до сих пор хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», тогда как «Челси» находится в поисках нового нападающего на замену Тимо Вернеру, который перебрался в «РБ Лейпциг» за 20 миллионов евро.

Роналду в прошлом сезоне забил 18 голов в Английской премьер-лиге. В последних двух матчах португалец не выходил в основном составе «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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