Тухель вновь отказался от Роналду

Главный тренер «Челси» вновь отказался от услуг нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. По информации от The Athletic, агент португальца Жорже Мендеш снова предложил своего клиента «синим», но принимающий решение Тухель был непреклонен в своей позиции.

Напомним, что Роналду до сих пор хочет уйти из «Манчестер Юнайтед», тогда как «Челси» находится в поисках нового нападающего на замену Тимо Вернеру, который перебрался в «РБ Лейпциг» за 20 миллионов евро.

Роналду в прошлом сезоне забил 18 голов в Английской премьер-лиге. В последних двух матчах португалец не выходил в основном составе «Манчестер Юнайтед».