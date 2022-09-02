Роджерс: «Должны были брать хоть что-то в этом матче»

В последнем матче пятого тура английской Премьер-лиги «Лестер» сыграл дома против «Манчестер Юнайтед», потерпев поражение с минимальным счетом. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал эту неудачу, которая стала для команды уже четвертой кряду.

- Игроки дали все, что могли. Энергия, динамика игры была неплохой, были шансы, но не хватало точности в последний момент. Жаль, что проиграли матч, в котором, как минимум, должны были взять хотя бы очко, - цитирует Роджерса BBC Sport.

В следующем, шестом туре английской Премьер-лиги «Лестер» ждет гостевой матч против «Брайтона».