«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов с самыми высокими расходами за последние десять лет

В десятке клубов, лидирующих по чистым расходам в мировом футболе, сразу шесть представителей Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, чьи расходы превысили отметку в 1 млрд фунтов. На втором месте располагается другой клуб из «Манчестера» – «горожане» потратили 985 млн фунтов. Замыкает тройку французский «Пари Сен-Жермен» с 940 млн. Также в пятёрке оказались «Барселона» (650 млн) и, что довольно неожиданно, лондонский «Арсенал» (583 млн), сообщает CIES Football.

Итальянские «Ювентус» и «Милан», а также английские «Эвертон», «Астон Вилла» и «Челси» расположились на позициях с шестой по десятую соответственно.