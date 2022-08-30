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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» возглавляет список клубов с самыми высокими расходами за последние десять лет

 
30 Августа 2022 • 20:12 Комментировать (1)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.05
01.09 22:00

В десятке клубов, лидирующих по чистым расходам в мировом футболе, сразу шесть представителей Английской премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» – единственный клуб, чьи расходы превысили отметку в 1 млрд фунтов. На втором месте располагается другой клуб из «Манчестера» – «горожане» потратили 985 млн фунтов. Замыкает тройку французский «Пари Сен-Жермен» с 940 млн. Также в пятёрке оказались «Барселона» (650 млн) и, что довольно неожиданно, лондонский «Арсенал» (583 млн), сообщает CIES Football.

Итальянские «Ювентус» и «Милан», а также английские «Эвертон», «Астон Вилла» и «Челси» расположились на позициях с шестой по десятую соответственно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон ПСЖ Английская Премьер-лига
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Августа 2022 в 20:22
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30.08  21:30 Фулхэм ... Брайтон 3.30 3.30 2.30
30.08  21:30 Кристал Пэлас ... Брентфорд 2.10 3.45 3.55
30.08  21:45 Саутгемптон ... Челси 5.50 4.20 1.65
30.08  22:00 Лидс ... Эвертон
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.50 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 6.90
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
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