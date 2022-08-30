Каземиро приступил к изучению досье английских арбитров

Каземиро - один из тех игроков, которые редко получают карточки, что особенно удивительно в свете его позиции на поле. Как оказалось, у бразильца есть свой секрет - о нем сообщает английское издание The Telegraph. Дело в том, что у Каземиро есть интересная особенность - он собирает досье на арбитров и учится взаимодействовать с ними, исходя из их особенностей.

Это похоже на то, как голкиперы изучают манеру исполнения пенальти штатных пенальтистов своих оппонентов. Собирают данные на арбитров специальные люди из его окружения, которые анализируют множество матчей с участием судей, выявляют их профессиональные особенности и рапортуют Каземиро. Так что профессиональный успех - это, в том числе, и такие детали.