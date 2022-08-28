Новичок «Манчестер Юнайтед» побьёт рекорд Френки де Йонга

Трансфер Антони из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» станет самым дорогим в истории голландского чемпионата.

100 млн – такова сумма сделки по переходу 22-летнего бразильца в стан «красных дьяволов», о чём сообщили различные достоверные ресурсы. Трансфер состоится уже совсем скоро. Продажа Антони станет самой дорогой в истории не только «Аякса», но и всего голландского чемпионата: на данный момент самым дорогим трансфером на выход остаётся переход Френки де Йонга в «Барселону» 86 млн евро летом 2019 года. Второе место – у Маттайса де Лихта, купленного «Ювентусом» тогда же за 85,5 млн, а третье – у Лисандро Мартинеса, которого всё тот же «Манчестер Юнайтед» приобрёл совсем недавно за 57,4 млн.