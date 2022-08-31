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«Лестер» хочет купить Бога из «Аталанты»

 
31 Августа 2022 • 11:10 Комментировать
Аталанта
...
Торино
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01.09 21:45

«Лестер» нацелился на вингера «Аталанты» Жереми Бога, который является воспитанником лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, клубы уже начали между собой переговоры.

До конца трансферного окна «Лестер» хочет купить одного правого вингера и центрального защитника на замену Уэсли Фофана, который сегодня должен быть официально объявлен в качестве новичка «Челси».

Бога лишь зимой перебрался в «Аталанту», но с тех пор так и не смог отметиться за команду Джан Пьеро Гасперини ни одним результативным действием в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Аталанта Жереми Бога Трансферы футбола - лето 2022
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АТАЛАНТА ТОРИНО
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