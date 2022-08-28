Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду согласился перейти в «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб возьмёт 37-летнего португальца в аренду, при этом манкунианцы будут полностью покрывать зарплату игрока. В обратном же направлении проследует нападающий Виктор Осимхен, за которого «красные дьяволы» заплатят 100 миллионов евро.

В текущем розыгрыше АПЛ Роналду провёл три матча, не отметившись в них результативными действиями. В минувшем сезоне португалец принял участие 38 матчах «красных дьяволов», забив 24 гола и отдав три результативные передачи.

23-летний Осимхен забил два мяча и отдал одну голевую передачу в двух встречах нынешнего сезона итальянской Серии А. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Нигерии в 65 миллионов евро.