Роналду недоволен подходом тен Хага

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен публичной критикой игроков со стороны наставника Эрика тен Хага.

После провального матча двухнедельной давности против «Брентфорда» (0:4) голландский специалист назвал основной причиной неудачи нехватку характера и физических кондиций у игроков «Юнайтед». Как утверждает журналист Данкан Кастлз, эти заявления не понравились Роналду, и с тех пор между 37-летним игроком и тренером мог возникнуть разлад.

Эрик тен Хаг продолжает утверждать, что хочет видеть португальца в своей команде, однако многочисленные ресурсы заявляют об обратном: по их мнению, рулевой поддерживает вероятный уход Роналду.