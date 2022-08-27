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Роналду недоволен подходом тен Хага

 
27 Августа 2022 • 21:33 Комментировать (2)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
01.09 22:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду недоволен публичной критикой игроков со стороны наставника Эрика тен Хага.

После провального матча двухнедельной давности против «Брентфорда» (0:4) голландский специалист назвал основной причиной неудачи нехватку характера и физических кондиций у игроков «Юнайтед». Как утверждает журналист Данкан Кастлз, эти заявления не понравились Роналду, и с тех пор между 37-летним игроком и тренером мог возникнуть разлад.

Эрик тен Хаг продолжает утверждать, что хочет видеть португальца в своей команде, однако многочисленные ресурсы заявляют об обратном: по их мнению, рулевой поддерживает вероятный уход Роналду.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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Den Ivanuk
27 Августа 2022 в 22:10
Как быть довольным, когда у тебя 0 результативных действий за 5 матчей. Правильно, команда уже не пашет на его личный результаты, да и полного игрового времени не дают. По-сути, это игрок уровня Кокорина, когда команда играет в системный футбол, а не делает стату одному игроку.
Alex1972
27 Августа 2022 в 21:48
Может ему всё-таки овцы мешают спать?... 🐑🐑🐑... Надо разобраться... А-ха-ха-ха...
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окончен Саутгемптон 0:1 Манчестер Юнайтед 4.20 4.00 1.80
окончен Брентфорд 1:1 Эвертон 2.03 3.50 3.75
окончен Челси 2:1 Лестер 1.42 4.80 7.50
окончен Ливерпуль 9:0 Борнмут 1.11 9.50 24.00
окончен Брайтон 1:0 Лидс
окончен Манчестер Сити 4:2 Кристал Пэлас 1.18 7.30 16.00
окончен Арсенал 2:1 Фулхэм 1.32 5.50 9.00
28.08  16:00 Астон Вилла ... Вест Хэм 2.30 3.40 3.15
28.08  16:00 Вулверхэмптон ... Ньюкасл 2.70 3.25 2.65
28.08  18:30 Ноттингем Форест ... Тоттенхэм 6.90 4.50 1.45
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