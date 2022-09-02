​Такого не было 17 лет: интересный факт о Роналду

В четверг вечером Криштиану Роналду снова начинал игру «Манчестер Юнайтед» на скамейке запасных. Звёздный португалец в третьем матче подряд вышел на поле лишь на замену. В последний раз такую серию Роналду выдавал в далёком 2005 году, о чём пишет talkSPORT.

В сезоне 2022/2023 Криштиану Роналду провёл на футбольном поле 175 минут в пяти матчах. Результативными действиями нападающий не отмечался.

Напомним, что летом Роналду хотел сменить клубную прописку, но ни в один из европейских грандов португалец не перешёл. Трансферное окно в топ-лигах закрылось, поэтому с высокой долей вероятности Криштиану останется в «Манчестер Юнайтед».