Следующим трансфером «МЮ» наверняка станет Дубравка

Голкипер «Ньюкасла» Мартин Дубравка близок к тому, чтобы в ближайшее время стать следующим новичком «Манчестер Юнайтед». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «красные дьяволы» стараются как можно быстрее закрыть сделку по аренде словенца.

Напомним, что по окончанию сезона у «Манчестер Юнайтед» будет право выкупа, которое составит около 10 миллионов евро. На «Олд Траффорд» Дубравка прибудет на роль сменщика Давида де Хеа.

Ранее «Манчестер Юнайтед» хотел подписать на место запасного голкипера Яна Зоммера из мёнхенгладбахской «Боруссии». Вчера швейцарец сделал 19 спасений в матче Бундеслиги против «Баварии».