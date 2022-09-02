Тен Хаг: «Ещё один шаг вперёд»

В последнем матче пятого тура английской Премьер-лиги «Лестер» сыграл дома против «Манчестер Юнайтед», потерпев поражение с минимальным счетом. Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал этот успех.

- Очередной шаг вперед, я доволен. Мы показали неплохой командный дух. Все одиннадцать игроков на поле сражались друг за друга. Есть брак с технической точки зрения, но в этой стадии сезона это нормально, - цитирует Тен Хага BBC Sport.

В следующем, шестом туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» ждет важный матч - против выигравшего все свои встречи лондонского «Арсенала».