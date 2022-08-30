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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рангник: «Я понял все проблемы «МЮ» спустя две недели»

 
30 Августа 2022 • 09:40 Комментировать (1)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.35 X 3.80 2 2.05
01.09 22:00

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник признался, что понял все проблемы команды спустя две недели после своего назначения. Напомним, что летом немец отказался от должности консультанта в клубе и возглавил сборную Австрии.

«На решение всех проблем не понадобилось бы полгода. Я понял все проблемы «Манчестер Юнайтед» спустя все недели. Я чётко знал, как всё можно исправить, но вопрос стоял в другом – есть ли у клуба возможность исправить все проблемы?», – цитирует Рангника Der Standard.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков в первых 4 турах Английской премьер-лиги. 1 сентября подопечные Эрика тен Хага сыграют на выезде с «Лестером».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Августа 2022 в 09:52
Более конкретно он Тухелю всё рассказал.... А-ха-ха-ха...
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