Рангник: «Я понял все проблемы «МЮ» спустя две недели»

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник признался, что понял все проблемы команды спустя две недели после своего назначения. Напомним, что летом немец отказался от должности консультанта в клубе и возглавил сборную Австрии.

«На решение всех проблем не понадобилось бы полгода. Я понял все проблемы «Манчестер Юнайтед» спустя все недели. Я чётко знал, как всё можно исправить, но вопрос стоял в другом – есть ли у клуба возможность исправить все проблемы?», – цитирует Рангника Der Standard.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» набрал 6 очков в первых 4 турах Английской премьер-лиги. 1 сентября подопечные Эрика тен Хага сыграют на выезде с «Лестером».