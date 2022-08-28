Романо: «Антони станет игроком «МЮ» уже завтра»

Футболист «Аякса» Антони в ближайшие часы поставит подпись под контрактом с «Манчестер Юнайтед».

Английский и голландский клубы полностью согласовали условия трансфера 22-летнего вингера – сделка обойдётся «красным дьяволам» в 100 млн евро. Как уже сообщалось, Антони заключит с «Манчестер Юнайтед» контракт до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон. По данным инсайдера Фабрицио Романо, громкий трансфер будет оформлен в понедельник.

Изначально «Манчестер Юнайтед» предлагал за бразильца порядка 60 млн евро, но амстердамский клуб проявил стойкость в переговорах, вынудив «красных дьяволов» выложить почти вдвое больше.