Осимхена не будет в «МЮ»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен этим летом не перейдёт в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, у «красных дьяволов» больше нет денег на какую-либо крупную сделку.

Напомним, что ранее ходили слухи о возможном обмене Осимхена на Криштиану Роналду. Нигериец должен был перебраться на «Олд Траффорд» на правах аренды с обязательством выкупа через год за 100 миллионов евро. Тем не менее, сделку согласовать не удалось.

В этом сезоне Осимхен отметился двумя голами и одной результативной передачей в трёх матчах итальянской Серии А. Нападающий перебрался в «Наполи» летом 2020 года за 80 миллионов евро из «Лилля».