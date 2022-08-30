Испанские СМИ рассказали, каковы шансы на уход Роналду из «МЮ» этим летом

Согласно сведениям из Испании, Криштиану Роналду вряд ли успеет сменить клубную прописку до закрытия трансферного окна.

В последние несколько дней 37-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» активно связан с возвращением в итальянскую Серию А, где на него, по некоторым данным, имеет виды «Наполи». Впрочем, на данный момент трансфер кажется маловероятным. По информации журналиста Ману Сайнса, шансов на уход португальца в какой-либо клуб крайне мало – только «чудо» в последние минуты перед закрытием трансферного окна может изменить ситуацию.

Напомним, что Криштиану Роналду надеется покинуть «Манчестер Юнайтед», чтобы выступать в Лиге чемпионов.