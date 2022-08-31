Клуб из Чемпионшипа готов арендовать Диалло у «МЮ»

«Сандерленд» ведёт продвинутые переговоры с «Манчестер Юнайтед» по аренде полузащитника Амада Диалло. По информации от журналиста Фабрицио Романо, сделка находится на завершающей стадии.

Сам Диалло уже согласился присоединиться к «чёрным котам». Клуб также находится в шаге от приобретения молодого таланта Эдуара Мишю из французского «ПСЖ».

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Диалло провёл на правах аренды за «Глазго Рейнджерс», с которым дошёл до финала Лиги Европы.

«Сандерленд» в данный момент идёт на 14 месте в Чемпионшипе. Команда добыла повышение во второй сезон в прошлом сезоне, добыв победу в финале плей-офф Лиги 1.