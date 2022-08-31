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В «Манчестер Юнайтед» нашли способ удержать Роналду

 
31 Августа 2022 • 02:41 Комментировать (1)
Лестер
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» провернул ряд дорогостоящих сделок, что, по мнению руководства, должно убедить Криштиану Роналду остаться.

За последнее время ряды «красных дьяволов» пополнили полузащитник Каземиро и вингер Антони, за трансферы которых было заплачено более 160 млн евро в сумме. По данным журналиста Нила Кастиса, дорогостоящие подписания должны убедить 37-летнего португальца в амбициозности клуба – именно на такой эффект рассчитывают боссы «Манчестер Юнайтед».

Агент Криштиану Роналду долгое время пытался найти звёздному нападающему новый клуб, но попытки договориться с кем-либо пока не увенчались успехом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Каземиро Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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Комментарии (1)
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Андердог
31 Августа 2022 в 13:18
удержать Роналду чтобы выпустить его в 85 и 70 минутах и давая ему конскую зарплату?
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окончен Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед 3.20 3.55 2.20
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