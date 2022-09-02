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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Санчо подвёл итоги матча против «Лестера»

 
02 Сентября 2022 • 07:22 Комментировать
Лестер
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо пообщался с журналистами после победного поединка с «Лестером» (1:0) в рамках пятого тура чемпионата Англии. На счету вингера решающий гол в прошедшем матче.

«У нас был план на игру, которого мы придерживались. Уделили внимание оборонительным действиям, ведь понимали, что во второй половине встречи соперник попытается отыграться. Думаю, вы заметили, что у них было пару моментов в концовке. Нам было непросто, но мы справились. Рады набрать очередные три балла», - передает слова футболиста пресс-служба манкунианцев.

По итогам пяти туров Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» набрал девять баллов и занимает пятое место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Юнайтед Джедон Санчо
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