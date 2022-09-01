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Тен Хаг: «Роналду счастлив в «Манчестер Юнайтед»

 
01 Сентября 2022 • 01:53 Комментировать (1)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.80 2 2.08
Через 18 ч. 51 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь заявил, что в клубе нет никаких проблем с Криштиану Роналду.

Слухи активно отправляли форварда в различные клубы, в то время как официальные лица «красных дьяволов» продолжали утверждать, что португалец останется. Теперь тен Хаг ещё более категоричен в своих заявлениях: «Мы с самого начала говорили, что строим свои планы с Криштиану Роналду в составе. Это было очевидно. Мы с ним на одной волне. Мы счастливы, что он играет у нас, а он счастлив быть игроком «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться успеха в этом сезоне», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Сентября 2022 в 02:38
Он очень "счастлив" играть в ЛЕ... Это была его мечта.... А-ха-ха-ха..
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окончен Манчестер Сити 6:0 Ноттингем Форест 1.08 11.50 30.00
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окончен Вест Хэм 1:1 Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
окончен Ливерпуль 2:1 Ньюкасл 1.30 5.70 10.50
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.80 2.08
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