Тен Хаг: «Роналду счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг вновь заявил, что в клубе нет никаких проблем с Криштиану Роналду.

Слухи активно отправляли форварда в различные клубы, в то время как официальные лица «красных дьяволов» продолжали утверждать, что португалец останется. Теперь тен Хаг ещё более категоричен в своих заявлениях: «Мы с самого начала говорили, что строим свои планы с Криштиану Роналду в составе. Это было очевидно. Мы с ним на одной волне. Мы счастливы, что он играет у нас, а он счастлив быть игроком «Манчестер Юнайтед». Надеюсь, совместными усилиями мы сможем добиться успеха в этом сезоне», – цитирует тен Хага журналист Фабрицио Романо.