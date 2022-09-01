Роналду в третий раз кряду вне стартового состава «Манчестер Юнайтед»

В матче пятого тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» принимает «Манчестер Юнайтед». Команды назвали стартовые составы, с первых минут на поле не появится форвард гостей Криштиану Роналду. Это случится в третьем поединке Премьер-лиги подряд.

Ранее сообщалось о желании португальца сменить команду, но трансферное окно в топ-лигах закрывается сегодня, и стало известно, что 37-летний футболист в итоге останется на «Олд Траффорд».

Отметим, что у Роналду в текущем сезоне только один выход в старте и нет результативных действий. Напомним, что трансферное окно в Англии закроется в час ночи мск 2 сентября.