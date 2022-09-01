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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду в третий раз кряду вне стартового состава «Манчестер Юнайтед»

 
01 Сентября 2022 • 21:51 Комментировать (1)
Лестер
0:1
Манчестер Юнайтед
1 3.20 X 3.55 2 2.20
перерыв

В матче пятого тура чемпионата Англии по футболу «Лестер» принимает «Манчестер Юнайтед». Команды назвали стартовые составы, с первых минут на поле не появится форвард гостей Криштиану Роналду. Это случится в третьем поединке Премьер-лиги подряд.

Ранее сообщалось о желании португальца сменить команду, но трансферное окно в топ-лигах закрывается сегодня, и стало известно, что 37-летний футболист в итоге останется на «Олд Траффорд».

Отметим, что у Роналду в текущем сезоне только один выход в старте и нет результативных действий. Напомним, что трансферное окно в Англии закроется в час ночи мск 2 сентября.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Alex1972
01 Сентября 2022 в 22:01
Жаль...
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Идет 45 минута Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед 3.20 3.55 2.20
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