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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед»

 
02 Сентября 2022 • 09:18 Комментировать (1)
Лестер
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В матче пятого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально переиграл «Лестер» со счетом 1:0. Единственный гол забил атакующий полузащитник Джедон Санчо.

Благодаря этому результату испанский голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа стал рекордсменом манкунианцев по «сухим» поединках в рамках АПЛ. Прошедшая игра стала для него 133-й за «Юнайтед», в которой он сохранил свои владения в неприкосновенности.

Предыдущим рекордсменом был голландец Эдвин ван дер Сар. На его счету 132 «сухих» матча в английском чемпионате.

Напомним, что де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
02 Сентября 2022 в 09:52
эх,нашему киперу еще бы на выходах побольше и получше играть-цены бы небыло бы вообще!!Да и так хорош))GGMU!!!
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