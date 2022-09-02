Де Хеа стал рекордсменом «Манчестер Юнайтед»

В матче пятого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде минимально переиграл «Лестер» со счетом 1:0. Единственный гол забил атакующий полузащитник Джедон Санчо.

Благодаря этому результату испанский голкипер «красных дьяволов» Давид де Хеа стал рекордсменом манкунианцев по «сухим» поединках в рамках АПЛ. Прошедшая игра стала для него 133-й за «Юнайтед», в которой он сохранил свои владения в неприкосновенности.

Предыдущим рекордсменом был голландец Эдвин ван дер Сар. На его счету 132 «сухих» матча в английском чемпионате.

Напомним, что де Хеа защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Его контракт рассчитан до конца текущего сезона.