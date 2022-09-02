Роналду двумя словами отреагировал на третью подряд победу «МЮ»

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о третьей подряд победе своей команды в Английской премьер-лиге. Подопечные Эрика тен Хага одолели «Лестер» (1:0) в матче пятого тура чемпионата страны.

«Великолепная победа», - гласит сообщение 37-летнего португальского нападающего в социальных сетях.

Криштиану в очередной раз оказался вне стартового состава «красных дьяволов». Опытный португалец появился на замену в середине второго тайма.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Роналду принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.