Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду двумя словами отреагировал на третью подряд победу «МЮ»

 
02 Сентября 2022 • 06:33 Комментировать
Лестер
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Звездный центрфорвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о третьей подряд победе своей команды в Английской премьер-лиге. Подопечные Эрика тен Хага одолели «Лестер» (1:0) в матче пятого тура чемпионата страны.

«Великолепная победа», - гласит сообщение 37-летнего португальского нападающего в социальных сетях.

Криштиану в очередной раз оказался вне стартового состава «красных дьяволов». Опытный португалец появился на замену в середине второго тайма.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Роналду принял участие в пяти встречах, не отметившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Сентября
08:26 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва рассказал, что ему не нравится в Манчестере
08:20 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ потратили рекордные деньги за летнее трансферное окно
07:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» сообщил о трансфере официально
07:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сможет выкупить Артура - раскрыта сумма компенсации
07:28 · Англия. Премьер-лига
Винисиус стал игроком лондонского клуба официально
07:22 · Англия. Премьер-лига
Санчо подвёл итоги матча против «Лестера»
07:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» потратил рекордную сумму на трансферы
07:10 · Англия. Премьер-лига
Владелец «Челси» рассказал, что думает о трансфере Обамеянга
07:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» продал одного из футболистов официально
06:39 · Англия. Премьер-лига
Бразильский вингер «Челси» перешёл в испанский клуб
06:27 · Англия. Премьер-лига
Андре Гомеш стал игроком французского клуба официально
06:20 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Бачуайи из «Челси» в другой клуб АПЛ сорвался
05:09 · Англия. Премьер-лига
Артур стал игроком «Ливерпуля» и готов выкладываться официально
03:51 · Англия. Премьер-лига
Алонсо будет выступать в «Барселоне», «Челси» расторг контракт с ним официально
03:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» арендовал полузащитника «Ювентуса» официально
Все новости
Рекомендуем