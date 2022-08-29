«МЮ» и «Барселона» хотят обменяться правыми защитниками

«Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона» готовятся обменяться правыми защитниками. Как сообщает издание Diario Sport, на «Олд Траффорд» может отправиться Серджино Дест, тогда как в обратном направлении последует Аарон Уан-Биссака.

Оба футболиста не входят в планы своих нынешних тренеров. Дест ранее работал под руководством тен Хага в «Аяксе», поэтому тренер был бы не против видеть американца в «Манчестер Юнайтед». Что касается Уан-Биссаки, англичанина до сегодняшнего дня связывали только с возвращением в «Кристал Пэлас».

Ранее «Манчестер Юнайтед» окончательно выбыл из гонки за полузащитником «Барселоны» Френки де Йонгом.