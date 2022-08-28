Антони подпишет пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед»

Переход вингера «Аякса» Антони в «Манчестер Юнайтед» вот-вот свершится.

Английский гранд уже убедил амстердамцев продать 22-летнего футболиста за 100 млн евро, и в настоящий момент клубы занимаются решением последних формальностей сделки. По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» приготовил для Антони долгосрочный контракт длительностью в пять лет. В договоре также будет прописана возможность продления ещё на один год.

За два года выступлений в составе «Аякса» Антони записал себе в актив 24 гола и 22 результативные передачи в 82 поединках. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 млн евро.