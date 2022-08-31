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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гарнер обойдётся «Эвертону» в 20 миллионов евро

 
31 Августа 2022 • 13:56 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.07
01.09 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джеймс Гарнер находится в шаге от перехода в «Эвертон». По информации от Talksport, «красные дьяволы» продадут футболиста за 20 миллионов евро.

Напомним, что Гарнер оказался не нужен главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу. На футболиста претендовали ещё три клуба из Английской премьер-лиги, но англичанин остановил свой выбор на «Эвертоне», куда его позвал главный тренер Фрэнк Лэмпард.

Прошлый сезон молодой Джеймс Гарнер провёл на правах аренды за «Ноттингем Форест», где отметился 4 голами и 8 результативными передачами в Чемпионшипе.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Джеймс Гарнер Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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