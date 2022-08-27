Два английских клуба ждут решения Асенсио

Вингер мадридского «Реала» Марко Асенсио имеет варианты продолжения карьеры в Англии.

26-летний футболист всерьёз раздумывает над возможным уходом из «Реала», что подтвердил главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти. По данным журналиста Экрема Конура, итогового решения испанца ждут «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал». Оба представителя Английской премьер-лиги готовы вступить в переговоры, если игрок окончательно решит покинуть Мадрид.

Контракт Марко Асенсио с «Реалом» истекает следующим летом. В текущем сезоне вингер появился на поле только однажды, выйдя на замену в концовке поединка Ла Лиги против «Сельты».