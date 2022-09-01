Тен Хаг рассказал, на какой позиции будет играть Антони в «Манчестер Юнайтед»

Эрик тен Хаг поделился своими мыслями о приходе в команду Антони, купленного у «Аякса» за 95 млн евро.

По словам голландского наставника, отлично знакомого с Антони по совместной работе в амстердамском клубе, 22-летний бразилец чаще всего будет появляться на позиции справа в атаке, как и прежде.

«Конкуренция – это хорошо, – добавляет тен Хаг. – Это необходимо для топ-клубов, чтобы подталкивать игроков к дальнейшему развитию. Уверен, Рэшфорд и Санчо тоже довольны приходом в команду Антони», – заявил рулевой «красных дьяволов».

Выступая за «Аякс», Антони отметился 24 голами и 22 результативными передачами в 82 матчах.