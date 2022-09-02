Роналду - худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Лестером»

Аналитики статистического портала Whoscored оценили игру футболистов «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем матче пятого тура Английской премьер-лиги против «Лестера» (1:0).

Худшим в составе «красных дьяволов» был признан португальский нападающий Криштиану Роналду, вышедший на поле на 68-й минуте. За время, проведенное на поле, 37-летний форвард не отметился результативными действиями. Он получил самую низкую оценку в команде – 6,0.

Напомним, что КриРо начинает уже третий матч подряд на скамейке запасных.

Победа над «Лестером» стала для «красных дьяволов» третьей подряд. Благодаря удачному отрезку подопечные Эрика тен Хага поднялись на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.