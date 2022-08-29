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«Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони более 100 миллионов евро

 
29 Августа 2022 • 16:09 Комментировать
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
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01.09 22:00

Сумма, которую заплатит «Манчестер Юнайтед» «Аяксу» за переход вингера Антони, может превысить 100 миллионов евро, сообщает журналист Майк Вервей.

По информации источника, амстердамский клуб может заработать на продаже 22-летнего бразильца 102 миллиона евро с учётом различных бонусов.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с манкунианцами пятилетнее соглашение, рассчитанное до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

В текущем сезоне Антони провёл за «Аякс» три матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Трансферы футбола - лето 2022 Антони
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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