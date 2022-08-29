«Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони более 100 миллионов евро

Сумма, которую заплатит «Манчестер Юнайтед» «Аяксу» за переход вингера Антони, может превысить 100 миллионов евро, сообщает журналист Майк Вервей.

По информации источника, амстердамский клуб может заработать на продаже 22-летнего бразильца 102 миллиона евро с учётом различных бонусов.

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с манкунианцами пятилетнее соглашение, рассчитанное до 2027 года с возможностью продления ещё на сезон.

В текущем сезоне Антони провёл за «Аякс» три матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 35 миллионов евро.