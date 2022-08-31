В «Наполи» исключили возможность подписания Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не перейдёт в «Наполи» нынешним летом, сообщает журналист Маттино.

По информации источника, неаполитанский клуб полностью исключил возможность подписания 37-летнего португальца.

Ранее сообщалось, что клубы ведут переговоры о трансфере Роналду, который намерен покинуть «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне нападающий провёл в составе «красных дьяволов» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. Нынешний контракт Роналду с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 30 миллионов евро.