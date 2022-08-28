Нападающий сборной Голландии подтвердил возможный переход в «Манчестер Юнайтед»

Вингер ПСВ Коди Гакпо прокомментировал интерес к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» планируют в ближайшие дни усилить атаку, считая Гакпо одной из основных целей наряду с Антони из «Аякса». Сам 23-летний игрок сборной Голландии подтвердил интерес английского гранда в интервью Telegraaf: «Манчестер Юнайтед» действительно фигурирует в числе клубов, заинтересованных в подписании, но есть и другие варианты. Переход в «Юнайтед» – очень серьёзный шаг, я не могу об этом не раздумывать. Я пытаюсь отвлечься от данных мыслей, но это тяжело», – признался Гакпо.

Стоимость трансфера Коди Гакпо может составить более 40 млн евро.