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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг подтвердил, что Роналду остаётся

 
31 Августа 2022 • 15:01 Комментировать (2)
Лестер
...
Манчестер Юнайтед
1 3.30 X 3.75 2 2.07
01.09 22:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на своей пресс-конференции подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду не покинет команду нынешним летом.  

Ранее сообщалось, что итальянский клуб «Наполи» отказался от подписания 37-летнего форварда, несмотря на предметный интерес к футболисту.

Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года из туринского «Ювентуса». С тех пор опытный форвард провёл в составе манкунианцев 42 матча, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Отметим, что последние две игры английского чемпионата Роналду начинал со скамейки запасных.   

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Трансферы футбола - лето 2022
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ЛЕСТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (2)
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ингерман
31 Августа 2022 в 15:38
ай шэф усё прапало.. кришти срочна прынимаем новый план - отправляем манюню в чимпиёншип.. )))
Alex1972
31 Августа 2022 в 15:12
Ой, не спеши... Хе-хе..
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