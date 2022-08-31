Тен Хаг подтвердил, что Роналду остаётся

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг на своей пресс-конференции подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду не покинет команду нынешним летом.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб «Наполи» отказался от подписания 37-летнего форварда, несмотря на предметный интерес к футболисту.

Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года из туринского «Ювентуса». С тех пор опытный форвард провёл в составе манкунианцев 42 матча, в которых забил 24 гола и отдал три результативные передачи. Отметим, что последние две игры английского чемпионата Роналду начинал со скамейки запасных.