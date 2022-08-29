Гакпо: «Антони в «МЮ»? Отлично для него, но на мою карьеру это никак не влияет»

Нападающий ПСВ Коди Гакпо прокомментировал возможный переход в «Манчестер Юнайтед» вингера «Аякса» Антони. Напомним, что бразилец в скором времени должен перебраться на «Олд Траффорд» за 100 миллионов евро, о чём сообщил вчера инсайдер Фабрицио Романо.

«Антони в «Манчестер Юнайтед»? Отлично для него, но на мени и мою карьеру это никак не влияет. Думаю, здесь нет влияния. Моя ситуация напоминает пазл, поэтому в ближайшие дни я посмотрю, какой мне подходит лучше. Определённо было бы и неплохо остаться в ПСВ», – приводит слова Гакпо ESPN.

Гакпо в новом сезоне Эредивизи отметился тремя голами и тремя результативными передачами в трёх матчах.